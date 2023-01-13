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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ельцина Техеды не исключил, что его клиент скоро окажется в РПЛ эксклюзив

13 Января 2023 • 14:34 Комментировать

Артур Герпачек, агент полузащитника «Эредиано» Ельцина Техеды, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о переезде клиента в команду из РПЛ.

Правда ли, что Ельцин Техеда может продолжить карьеру в России?

«Мы не обсуждаем слухи, но могу сказать, что некоторые европейские клубы действительно заинтересованы в Ельцине».

В теории он может согласиться на переезд в РПЛ?

«Как агент, прежде всего, я смотрю на предложение команды, оцениваю, что может дать игроку этот переход, каковы условия сделки. Дальше мы принимаем решение, будь то чемпионат России, или любой другой. Выслушать предложение совсем не значит, что игрок обязательно окажется в команде, это просто обсуждение, мы всегда готовы разговаривать с заинтересованными клубами, где бы они не базировались», – сказал Герпачек.

Напомним, Ельцин на чемпионате мира забил один гол за сборную Коста-Рики. Родители назвали игрока в честь покойного президента России Бориса Ельцина.

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Евро-Футбол.Ру,
Ельцин Техеда Эредиано
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