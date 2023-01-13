​Первый тренер советует Баринову уходить из «Локомотива»

Хавбек Дмитрий Баринов входит в сферу интересов «Бешикташа», что уже подтверждал его агент. Александр Тихонов, первый тренер игрока «Локомотива», дал совет своему экс-подопечному.

«Баринов должен переходить в «Бешикташ» и играть в еврокубках. Если бы он был помоложе, то я бы советовал ему остаться в России, но сейчас Дима на пике формы. Он всё отдал «Локомотиву», - высказался Тихонов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Тихонов отметил, что чемпионат Турции сильнее чемпионата России, и это, по его мнению, тоже является серьёзным аргументом в пользу трансфера.

Также, среди прочего, Тихонов выразил уверенность в том, что Баринов сможет заиграть в «Бешикташе».

26-летнего Дмитрия Баринова специалисты портала transfermarkt оценивают в 9 миллионов евро.