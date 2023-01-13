​Рианчо назвал Промеса неуравновешенным игроком

Куинси Промес не вошёл в список игроков «Спартака», отправившихся на зимние сборы команды. Московский клуб выпустил пресс-релиз насчёт сложившейся ситуации. В нём говорится, что Промес попросил клуб начать подготовку ко второй части сезона самостоятельно из-за личных обстоятельств.

Ранее в прессе сообщалось, что Промес может не поехать в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды, где в отношении игрока идёт расследование.

Комментарий по поводу ситуации с Куинси Промесом дал тренер Рауль Рианчо, который ранее работал в «Спартаке».

«Я не знаю, какие проблемы могут возникнуть у человека, чтобы у него отобрали паспорт на границе. Что касается отсутствия его на сборах, я думаю, что это может быть серьёзно, поскольку Промес является неуравновешенным игроком», - сказал Рианчо, чьи слова приводит Metaratings.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.