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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин высказался об интересе «Бешикташа» к Баринову

13 Января 2023 • 14:13 Комментировать

Полузащитник Дмитрий Баринов может сменить «Локомотив» на «Бешикташ». Агент хавбека сборной России подтвердил интерес из Турции.  Комментарий насчёт возможного трансфера дал бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Пока читаю только слухи. Сейчас Дима - игрок «Локомотива». Надо дождаться официальной информации. Пока ничего не слышал и не видел никакой конкретики. Будем обсуждать ситуацию только в том случае, если Баринов переедет в Турцию», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Дмитрий Баринов является капитаном «Локомотива». В московском клубе полузащитник проводит всю свою взрослую карьеру.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Дмитрия Баринова в 9 миллионов евро.

Добавим, что «Локомотив» первую часть чемпионата России провалил – команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Юрий Сёмин Дмитрий Баринов
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