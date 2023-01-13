В «Ростове» обозначили цель на текущее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «жёлто-синие» занимаются поиском нового голкипера. В сфере интересов клуба находятся четыре кандидата, имена которых пока не раскрываются.

Первым номером команды Валерия Карпина является 34-летний Сергей Песьяков. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги вратарь принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 23 мяча. В трех играх он сохранил свои владения на замке.

После 17 туров чемпионата России «Ростов» набрал 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Карпина отстают от идущего вторым «Спартака» на одно очко.