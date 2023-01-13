В главных слухах недели вы узнаете, где может продолжить карьеру Лионель Месси, на какой клуб Карим Бензема может сменить «Реал», и что за работу может получить Зинедин Зидан в обозримом будущем. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси едет в Саудовскую Аравию

Криштиану Роналду и Лионель Месси снова в одной лиге. Криштиану Роналду и Лионель Месси снова в конкурирующих клубах. Что ни говори, это было бы круто для мира футбола. Если верить слухам, то такой сценарий реален. По последней информации, пригласить Лионеля Месси в свои ряды хочет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб якобы готов платить звёздному аргентинцу 300 миллионов долларов в год. Это даже больше, чем «Аль-Наср» платит Криштиану Роналду. Посмотрим, что решит Лео.

Промес заплатил 250 тысяч евро наркоторговцу

Помним о презумпции невиновности. Куинси Промес ни в чём не виноват, пока не доказано обратное. Расследование в отношении форварда «Спартака» в Нидерландах продолжается. На неделе в прессу просочилась информация о новом эпизоде скандального дела. Так, Промес якобы заплатил 250 тысяч евро наркоторговцу в качестве долга за украденную партию наркотического веществе в размере 400 килограммов.

Бензема уходит из «Реала»

Будущее Карима Бензема остаётся неопределённым. Контакт француза с «Реалом» истекает уже летом, и пока неясно, будет ли трудовое соглашение продлено. По слухам, продолжить карьеру Бензема может в Италии. Следующим клубом обладателя «Золотого мяча» может стать «Ювентус». Туринцы заинтересованы в приглашении забивного форварда, тем более что летом трансфер можно осуществить бесплатно. Отмечалось, что переход Бензема в «Ювентус» станет более вероятным, если команду возглавит Зинедин Зидан.

Зидан начнёт работу в Англии

Кстати о Зинедине Зидане. Последние результаты «Ювентуса» наводят на мысли о том, что летняя отставка Массимилиано Аллегри не такая уж вероятная. Что до сборной Франции, то контракт Дидье Дешама недавно был продлён. Таким образом, Зидану нужно рассматривать и другие варианты по трудоустройству. Слухи говорят о том, что пригласить француза может «Тоттенхэм». Лондонцы по завершению сезона могут расстаться с Антонио Конте, ведь итальянцу нужны гарантии по трансферам.

Роналду получает зарплату от владельцев «Ньюкасла»

На неделе в СМИ проскочила информация о том, что огромную зарплату Криштиану Роналду в «Аль-Насре» в размере 200 миллионов евро в год взял на себя суверенный фонд Саудовской Аравии. Любопытно, что этот фонд входит в консорциум, который относительно недавно купил «Ньюкасл». Таким образом, слухи о возможном переходе Роналду в «Ньюкасл» в случае выхода команды в Лигу чемпионов не кажутся такими уж безумными.

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Мбаппе наглеет

«Реал» не отказывается от планов по подписанию звёздного Килиана Мбаппе. По слухам, мадридцы будут готовы сразиться за форварда на трансферном рынке, если он поумерит свои аппетиты по зарплате. Впрочем, на неделе о Мбаппе проскакивала и другая информация. Француз якобы уже обозначил перед «Реалом» свои требования. В случае переезда в Мадрид Килиан хочет иметь влияние на трансферную политику клуба. В стане «сливочных» считают, что Мбаппе наглеет…

Слухи собирал Александр Тихий.