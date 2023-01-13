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Масалитин: «ЦСКА нужна хорошая конкуренция Карраскалю и Медине, это сто процентов» эксклюзив

13 Января 2023 • 13:54 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от трансферной политики «армейцев» в зимнюю паузу.

«ЦСКА остались с одним защитником по факту. Ну если считать Зайнутдинова, то с двумя. Фукса отпустили, Дивеев пока сломанный. Приобрели Агапова. Возможно, ещё кого-то подпишут в защиту. Неплохо было бы крайнего защитника ещё, левого или правого.

Что касается нападения. Яковлева отпустили в аренду, сейчас решается вопрос с Гайчем, если его отпустят, то надо и форвардов просматривать. С практически одним Чаловым нельзя играть.

Нужна хорошая конкуренция Карраскалю и Медине. Это сто процентов. Нужен полузащитник, который будет настроен на атаку. Весь вопрос ещё в Кучаеве: будет ли он здоров. Если да, то его позиция закрыта. А так, конкуренция Карраскалю и Медине нужна. Возможно, ЦСКА изменит схему, по которой играл Федотов. Новая схема, возможно, позволит не зависеть от Карраскаля и Медины.

Агапова вот взяли в защиту. Но народ там пока есть. Основным игроком он пока не будет. Надо создавать что-то впереди. В начале сезона все было хорошо, все получалось. Легко играли комбинации. Потом Карраскаль и Медина сбавили и всё. Думаю, если будет конкуренция, то все восстановится», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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