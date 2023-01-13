Сенников: «Баринов мог бы спокойно заиграть в Италии»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном трансфере хавбека «железнодорожников» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Жалко, если уйдет, все-таки лидер команды. Но считаю, что сейчас самое время уходить. Думаю, Баринов мог бы спокойно в итальянском чемпионате заиграть. Он по стилю подходит», - приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».

Срок действующего трудового договора между Дмитрием и «железнодорожниками» рассчитан до середины следующего года. Его рыночный ценник – девять миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник провел 20 матчей, забил гол и сделал результативный пас.