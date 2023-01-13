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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о Рассказове: «Если тренерский штаб решил не брать его на сбор, значит, они что-то знают»

13 Января 2023 • 13:45 Комментировать

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своим мнением относительно отсутствия россиянина Николая Рассказова на первом тренировочном сборе «красно-белых» в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Рассказов — хороший футболист, воспитанник спартаковского футбола. Коля всегда заряжен на то, чтобы помочь «Спартаку». Если тренерский штаб решил его не брать, значит, они что-то знают. Думаю, Рассказов найдет себе хороший клуб и там проявит себя», — приводит речь Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, что сбор московской команды в Дубае начнется 13 января и продлится вплоть до 27 числа этого месяца.

Рассказов в общей сложности провел 17 игровых минут в матчах первой части Российской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, не сумев отличиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Николай Рассказов
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