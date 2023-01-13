Каррера считает большой проблемой отсутствие Промеса на сборах «Спартака»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отсутствие нападающего Квинси Промеса на сборах московской команды в Дубае.

«Конечно, отсутствие Квинси Промеса на сборах «Спартака» — это большая проблема. Как для игрока, так и для клуба. Но мы не знаем всех деталей, поэтому не можем судить», — передает слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, что ранее в «Спартаке» заявили, что Квинси Промес, Николай Рассказов и Миха Мевля пропустят первый учебно-тренировочный сбор команды.

За 16 матчей в рамках чемпионата России нынешнего сезона голландский нападающий забил 14 голов и занес в свой актив 6 результативных передач.