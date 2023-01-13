Булыкин: «Если Баринов хочет развить карьеру, надо ехать в «Бешикташ»

Экс-форвард сборной России, столичного «Локомотива» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде полузащитника Дмитрия Баринова в чемпионат Турции. В трансфере 26-летнего хавбека заинтересован стамбульский «Бешикташ».

«У Баринова будет возможность играть международные матчи. Если хочет немного развить карьеру, то надо ехать. Надеюсь, что «Локомотив» и Баринов найдут решение», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «Бешикташ» предпримет попытку арендовать Баринова.

Стоимость россиянина оценивается в девять миллионов евро, его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.