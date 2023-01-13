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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин назвал два сценария насчёт интереса «Бешикташа» к Баринову эксклюзив

13 Января 2023 • 14:40 Комментировать
Бывший игрок ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, что к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову проявляет интерес «Бешикташ».

«Верю ли я этому? То, что интерес есть, это хорошо. Однако тут два мнения может быть: либо агент закинул эту новость, чтобы улучишь контракт, или действительно есть предложение. Игрок показывает на протяжении нескольких лет очень хороший футбол. Что команда находится внизу турнирной таблицы, там есть свои обстоятельства. Ехать или не ехать, только ему решать. Естественно, надо, чтобы «Локомотив» отпустил, чтобы само предложение поступило хорошее для «железнодорожников», — сказал Масалитин.

26-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за команду, отметившись голом и результативной передачей. Контракт между игроком и командой истекает летом 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Валерий Масалитин Чемпионат Турции Дмитрий Баринов РПЛ
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