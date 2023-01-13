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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к Баринову

13 Января 2023 • 13:21 Комментировать

Журналист турецких СМИ Серкан Дикме в беседе с коллегами из «Спорт-экспресса» высказался о новости о возможном переезде российского полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульский «Бешикташ».

«Бешикташ» очень хочет приобрести этого игрока. Тренер одобрил трансфер. Дмитрий нужен команде. Для начала клуб хочет взять его в аренду, а если не получится, то хотят купить игрока», - сказал журналист.

У Баринова действующий контракт с «Локомотивом». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023 Серкан Дикме
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