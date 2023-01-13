Круговой: «Уверен, «Зенит» сможет удержать первое место»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«После отпуска нет никакой усталости, хочется вернуться к тренировочному процессу. Во второй части сезона нам нужно идти от игры к игре. Уверен, что сможем удержать первое место», - передает слова футболиста «РИА Новости».

Напомним, что на зимнюю паузу в чемпионате России «Зенит» ушел в статусе единоличного лидера. После 17 туров в активе подопечных Сергея Семака 42 набранных балла. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть пунктов.