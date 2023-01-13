Рианчо оценил уровень российского футбола

Испанский специалист Рауль Рианчо, поработавший в Премьер-лиге с московским «Спартаком», высказался об уровне российских игроков.

«За последние пять лет уровень российских футболистов упал. Во время моей работы в России у вас было больше топ-игроков. Сейчас таких футболистов меньше, поэтому и общий уровень упал», - приводятся слова Рианчо на страницах издания «РБ Спорт».

Стоит отметить, что последние четыре сезона чемпионом России становился петербургский «Зенит».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.