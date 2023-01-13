Юран дал совет Баринову по трансферу в Европу

Известный в прошлом нападающий, а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Мое мнение - нужно принимать приглашение, потому что это будет правильно. Ведь футбольная жизнь очень коротка. Попробовать в другой стране - это всегда вызов. Надо ехать», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник принял участие в 16 матчах, забил гол и сделал результативную передачу.

Контракт Дмитрия с «Локо» истекает в 2024 году, его рыночный ценник – девять миллионов евро.