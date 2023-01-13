Смородская оценила возможный трансфер Баринова в турецкий топ-клуб

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», отреагировала на информацию о потенциальном переезде полузащитника сборной России Дмитрия Баринова в чемпионат Турции. Интерес к 26-летнему игроку проявляет стамбульский «Бешикташ».

«Это хороший вариант. «Бешикташ» - хорошая команда, топовая в Турции. У Дмитрия будет новый опыт, будет играть в турнирах УЕФА. Это хорошее предложение», - приводит слова Смородской издание «Спорт-экспресс».

Действующий контракт Баринова с «железнодорожниками» рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Дмитрий провел 16 матчей, отметившись голом и результативной передачей.