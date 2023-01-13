Ледяхов: «Глушаков может ещё года три играть в РПЛ, ведь турнир низкого качества»

Ветеран московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о дальнейших перспективах полузащитника Дениса Глушакова, получившего статус свободного агента после ухода из подмосковных «Химок».

«Глушаков в хорошей в форме. Он спокойно еще года три может играть в нашей лиге, потому что РПЛ - турнир низкого качества. В любой команде РПЛ Денис может проявить свои лучшие качества», - передает слова Ледяхова Legalbet.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 35-летний полузащитник сыграл 14 поединков, в которых сделал одну голевую передачу и получил две желтые карточки.