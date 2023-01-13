Червиченко - о Баринове: «Переход в «Бешикташ» - это не шаг вперёд»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением насчет потенциального перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульский «Бешикташ».

«Переход в «Бешикташ» - это не шаг вперед и не повышение в классе. Но и не особое понижение с учетом нынешней позиции «Локо» в таблице. Я бы назвал это элементом разнообразия жизни», - приводит слова Червиченко издание «Чемпионат».

Баринов играет за «железнодорожников» с лета 2015 года. Он связан трудовыми обязательствами с москвичами до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.