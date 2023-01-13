Агент оценил шансы Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Оливейра, который представляет интересы бразильского нападающего Вагнера Лава, высказался относительно возможного возвращения форварда в московский ЦСКА.

«Вагнер подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» еще на сезон, поэтому не знаю, случится ли это когда-нибудь. Я не обращался к руководителям «армейцев», - приводятся слова агента на страницах издания Metaratings.ru.

Напомним, что южноамериканский нападающий с перерывами выступал за «армейцев» с 2004 по 2013 год. В общей сложности Вагнер провел 259 поединков за ЦСКА, в которых отметился 124 забитыми мячами и 53 голевыми передачами.