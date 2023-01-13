Уткин высказал мнение по ситуации с Промесом

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался относительно ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Куинси Промеса, который проходит по делу о наркотиках.

«Пусть объяснится с законом. А до тех пор - контракт стоп, разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами - и приходи», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что Промес пропустит первый тренировочный сбор команды в Объединённых Арабских Эмиратах.

Куинси был главной звездной «красно-белых» в первой половине нынешнего сезона. На его счету 14 забитых мячей и шесть голевых передач в 16 встречах.