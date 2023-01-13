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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин высказал мнение по ситуации с Промесом

13 Января 2023 • 12:16 Комментировать (2)

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался относительно ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Куинси Промеса, который проходит по делу о наркотиках.

«Пусть объяснится с законом. А до тех пор - контракт стоп, разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами - и приходи», - гласит сообщение Василия в телеграм-канале.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что Промес пропустит первый тренировочный сбор команды в Объединённых Арабских Эмиратах.

Куинси был главной звездной «красно-белых» в первой половине нынешнего сезона. На его счету 14 забитых мячей и шесть голевых передач в 16 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Куинси Промес
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Комментарии (2)
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rac531
13 Января 2023 в 13:17
Алкашенок уже опохмелился и тут, как тут?))))

По этой логике, "Торпедо" и советский футбол в целом, должно вычеркнуть из своей истории СТРЕЛЬЦОВА)
У Кокорина отобрать золотую медаль, ибо "Зенит" стал чемпионом, в то время, как Кокоша вместе с Мамошей сидел в СИЗО)
One Live
13 Января 2023 в 12:48
Вася вышел из запоя)
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