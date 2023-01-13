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Булыкин высказался о возможном возвращении Глушакова в «Локомотив»

13 Января 2023 • 11:49 Комментировать

Бывший футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался насчет возможного возвращения полузащитника Дениса Глушакова в стан «железнодорожников».

«Глушакова знаю как отличного и работоспособного футболиста, который создает хорошую атмосферу. Но последние трансферы намекают на то, что у «Локо» другая стратегия развития, заточенная на молодежь», - цитирует Дмитрия Betonmobile.ru.

Напомним, что в январе 35-летний полузащитник объявил об уходе из подмосковных «Химок» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2008 по 2013 год. На его счету 23 гола и 14 ассистов в 161 поединке за москвичей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Денис Глушаков
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