Камоцци: «Без подготовки Промес не сможет играть на 100%»

Франко Камоцци, который являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о том, что нидерландский форвард «красно-белых» Куинси Промес пропустит первый зимний сбор.

«То, что Промес не поедет на сборы со «Спартаком», - это плохие новости для команды. Без соответствующей подготовки он не сможет играть на сто процентов», - передает слова Камоцци издание Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Промес будет заниматься по индивидуальной программе.

Куинси успешно провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. В 16 поединках нападающий забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.