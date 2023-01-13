Шунин назвал цель «Динамо» на вторую половину сезона

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» обозначил цель «бело-голубых» на вторую часть нынешнего сезона.

«Возможно все, но я не хочу загадывать. Нужно выходить, выкладываться в каждом матче! У нас есть Кубок, чемпионат России. Надо двигаться от игры к игре и радовать наших болельщиков», - сказал вратарь.

После 17 туров Премьер-лиги «Динамо» с 29 набранными баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.

В текущем розыгрыше чемпионата России Шунин провел 16 матчей за москвичей, в которых пропустил 19 мячей. В четырех играх он стоял на ноль.