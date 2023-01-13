Нигматуллин: «Локомотив» не соответствует амбициям Баринова»

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин, поигравший за сборную России и московский «Локомотив», высказался насчет потенциального перехода полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«У Баринова есть интерес играть в еврокубках, играть в серьезном клубе. «Локомотив» сейчас не соответствует его амбициям, борется за выживание», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Срок действующего трудового соглашения Баринова с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в девять миллионов евро.