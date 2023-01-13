«Спартак» назвал состав на первый сбор, Промес - вне списка

Пресс-служба столичного «Спартака» представила список игроков на первый тренировочный сбор команды, который состоится в Объединённых Арабских Эмиратах в период с 13 по 27 января. В данный список не были включены два ведущих футболиста команды – полузащитник Виктор Мозес, залечивающий травму, и форвард Куинси Промес.

Вратари: Волков, Максименко, Селихов, Шитов.

Защитники: Веденеев, Джикия, Иванников, Классен, Маслов, Рыбус, Чернов.

Полузащитники: Денисов, Зиньковский, Зобнин, Зорин, Игнатов, Литвинов, Мартинс, Пруцев, Иван Пяткин, Умяров, Хлусевич, Шитов.

Нападающие: Бальде, Мелёшин, Николсон, Соболев.

На первом сборе подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Левски» и «Ботева».