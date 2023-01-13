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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» продлил контракты с четырьмя футболистами официально

13 Января 2023 • 10:10 Комментировать

«Ростов» посредством своего официального сайта отрапортовал о подписании новых контрактов с четырьмя молодыми игроками команды.

«Даниил Шанталий, Артур Максецов, Кирилл Моисеев и Марат Ковальков заключили новые, долгосрочные соглашения с ФК «Ростов»! Желаем удачи и развития в составе нашего клуба!» - гласит сообщение пресс-службы «жёлто-синих».

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 35 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на семь баллов. РПЛ возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Даниил Шанталий Артур Максецов Кирилл Моисеев Марат Ковальков
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