«Ростов» посредством своего официального сайта отрапортовал о подписании новых контрактов с четырьмя молодыми игроками команды.

«Даниил Шанталий, Артур Максецов, Кирилл Моисеев и Марат Ковальков заключили новые, долгосрочные соглашения с ФК «Ростов»! Желаем удачи и развития в составе нашего клуба!» - гласит сообщение пресс-службы «жёлто-синих».

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 35 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на семь баллов. РПЛ возобновится в начале марта.