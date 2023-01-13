Клуб из Европы хочет подписать игрока сборной России

Стамбульский «Бешикташ» всерьез нацелен на трансфер полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» заявил гендиректор турецкого гранда Сейчун Казанчи.

«В ближайшее время «Бешикташ» направит «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова. Дмитрий - один из игроков, за которыми мы внимательно следим», - высказался функционер.

26-летний опорник выступает за «железнодорожников» с 2015 года. Его действующее трудовое соглашение с москвичами рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.