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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб из Европы хочет подписать игрока сборной России

13 Января 2023 • 09:50 Комментировать

Стамбульский «Бешикташ» всерьез нацелен на трансфер полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» заявил гендиректор турецкого гранда Сейчун Казанчи.

«В ближайшее время «Бешикташ» направит «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова. Дмитрий - один из игроков, за которыми мы внимательно следим», - высказался функционер.

26-летний опорник выступает за «железнодорожников» с 2015 года. Его действующее трудовое соглашение с москвичами рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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