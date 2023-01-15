Лучшие российские тренеры без работы

Сегодня российский спорт всё чаще за последний год вынужден ощущать на себе импортозамещение. Российский футбол не исключение. Если часть игроков после известных событий 24 февраля 2022 года покинула пределы России и здесь «дыры» в составе пришлось латать местными кадрами, то тренерский цех пока в меньшей степени испытал на себе уход иностранных специалистов. Напротив, «Краснодар», до недавнего времени приглашавший на свой тренерский мостик исключительно россиян, в зимнюю паузу сделал выбор в пользу иностранного специалиста. И всё же жизнь заставляет делать выбор в пользу отечественных кадров. Тем более что есть из кого выбирать.

Рашид Рахимов, 57 лет

Воспитанник таджикского футбола тренерскую работу начал в Австрии, в «Адмир-Вакер», где заканчивал игровую карьеру в 2002 году. В России экс-полузащитник столичного «Спартака» запомнился работой в Перми, куда приходил дважды – в 2006 и 2009 году. Также был «Локомотив», но наиболее заметный след Рашид Маматкулович оставил в столице Чечни: сначала с «Тереком», а затем в переименованном «Ахмате», где шесть лет – с 2013 по 2019 год возглавлял тренерский штаб. Не получилось продолжить успешную работу с «Уфой», где проработал полгода – с октября 2020 по апрель 2021 года.

Андрей Кобелев, 54 года

В карьере динамовца звёздный час был 15 лет назад, когда Кобелеву и его родному клубу впервые за долгие годы удалось завоевать бронзовые медали. Однако потом был вылет в ФНЛ, и с тех пор Андрей Николаевич без работы.

Игорь Черевченко, 48 лет, и Сергей Юран, 53 года

Черевченко – пятикратный обладатель Кубка России: четырежды как игрок и один раз как тренер. В качестве главного тренера начал работать в 2015 году в «Локомотиве». Затем были «Балтика» и «Арсенал». В Туле Игорь Геннадьевич задержался на два года. Если сегодня многих удивляет «тренерская неразбериха» с Юраном (ещё одним очень вероятным кандидатом для работы в РПЛ), то началась она в «Химках», когда там не менее успешно трудился Черевченко.

25 сентября 2020 года Юран появился в подмосковной команде, но 25 октября 2021 года покинул «Химки» по обоюдному согласию. Правда, уже 19 ноября 2021 года он вновь был нанят «Химками», а 22 февраля 2022 года Юран снова покинул клуб по обоюдному согласию. Неслучайно из подмосковного клуба начали бежать все кому не лень.

Дмитрий Аленичев, 50 лет

Самый титулованный российский игрок, который выигрывал вместе с португальским «Порту» Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, где забивал голы в финалах. Тренерскую карьеру начал в Туле. После четырёх лет успешной работы с «Арсеналом» в 2015-м перебрался в свой главный клуб, где состоялся как футболист – столичный «Спартак». И там, как считает ряд специалистов, заложил фундамент чемпионства 2017 года своему преемнику и коллеге Массимо Каррере. После этого в карьере Аленичева был «Енисей», но уже два года Дмитрий Анатольевич в творческом поиске.

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Валерий Газзаев, 68 лет, Юрий Семин, 75 лет, Гаджи Гаджиев, 76 лет, Сергей Павлов, 67 лет, Владимир Шевчук, 68 лет

Ветераны тренерского цеха, не требующие особого представления и рекомендаций. В силу возраста или статуса (как, например, Газзаев) названные специалисты вряд ли могут рассматриваться в роли главных тренеров, но их опыт вполне может помочь любому из более молодых специалистов. Консультантов никто не отменял.

Список успешных российских тренеров могут также пополнитьАндрей Тихонов, Олег Кононов, Александр Григорян, Юрий Матвеев... Выбор богат и довольно контрастный, как в возрастном плане, так и в тренерских амбициях

Константин Лицин