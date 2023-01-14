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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» обновляются, или Глобальные изменения в российских клубах

14 Января 2023 • 08:04 Комментировать

По ходу футбольного сезона возникают разные ситуации, когда по воле руководства клубов или не по их желанию приходится расставаться со значительным количеством футболистов. По причине политических изменений приобретённые игроки вынуждены покидать своего нынешнего работодателя.

За прошедший 2022 год российский футбол испытал ряд серьёзных потрясений, поэтому составы многих команд стремительно менялись. Кто-то покидал клубы из-за политических обстоятельств, кто-то уходил в другие коллективы привычными трансферами.

«Химки»

В зимнюю паузу футбольный клуб «Химки» планирует расстаться и уже расстался с довольно внушительной группой игроков. Среди них Глушаков, Камышев, Тихий, Филин, Лантратов, Данилкин, Идову, Юран, Долгов, Кухарчук, Мирзов, Никитин. Из отдельных источников стало известно, что подмосковный клуб задолжал игрокам более 100 миллионов рублей. В октябре клуб был должен более 300 миллионов рублей… Сейчас команда находится на дне турнирной таблицы. Но год назад ситуация была ещё печальнее, тем не менее «Химки» с блеском из неё не просто вышли, а могли бы поспорить за 6-7-е место, если бы чемпионат продлился до осени…

Таким образом, если брать во внимание два предыдущих сезона, можно сделать следующие выводы о клубах с наибольшими изменениями в составе.

«Крылья Советов»

С мая 2021 года по май 2022-го, если брать во внимание матчи последнего 30-го тура, из стартового состава (11 игроков) осталась ровно половина: Овсянников, Солдатенков, Витюгов, Горшков, Зиньковский, Ежов.

В мае 2021 года самарцы с триумфом завершили сезон в ФНЛ. Через год волжане не разочаровали, демонстрируя атакующую игру уже на высшем уровне. Чем ещё отличилась команда Осинькина, так это сохранением костяка коллектива, который заработал повышение в классе. «Крылья» разрушили стереотип о клубах, меняющих львиную долю состава после выхода в РПЛ. Однако уже этой зимой Самара выступает в роли главного поставщика талантов. Переход Пиняева и Глушенкова – вероятно, только начало.

«Ахмат»

После завершения сезона-2021/22 из основного состава остались семь человек: Шелия, Богосавац, Нижич, Семенов, Быстров, Тимофеев, Харин. Из-за политической ситуации клуб покинул Полярус («Термалица»). Команда под руководством Андрея Талалаева продолжает прогрессировать, а главным её усилением, безусловно, стал Даниил Уткин, перешедший из «Краснодара». Во всех турнирах полузащитник забил 10 голов в 28 матчах и отдал три результативные передачи.

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«Локомотив»

Остались в составе семь человек: Гилерме, Магкеев, Живоглядов, Баринов, Миранчук, Жемалетдинов, Камано. Из-за политической ситуации коллектив покинул Пабло («Фламенго»).

 Если в сезоне-2020/21 «железнодорожники» вели борьбу за серебро, то годом позже располагались на шестой строчке таблицы. Впрочем, сегодня об этом уже и мечтать не приходится…

ЦСКА

Остались в составе: Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Обляков, Эджуке. Пятеро. В турнирной таблице армейцы серьёзно не продвинулись. Остановились на отметке пятого – шестого места.

Чуть менее двух месяцев осталось до возобновления чемпионата России по футболу и, как показывает ситуация, глобальные изменения могут как положительно, так и отрицательно сказаться на дальнейших перспективах команд.

 

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
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