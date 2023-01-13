Нигматуллин: «Спартаку» не следует брать Промеса в ОАЭ - могут задержать»

Экс-вратарь московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Руслан Нигматуллин высказался касательно ситуации вокруг форварда «Спартака» Куинси Промеса. Нидерландец может пропустить зимние сборы «красно-белых».

«Верю, что Промес может пропустить сборы «Спартака». Почему нет, если у игрока серьёзные проблемы с законом? Вряд ли клубу следует брать его с собой в ОАЭ - могут задержать», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Первый сбор «красно-белых» состоится в ОАЭ в период с 13 по 27 января.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 16 поединках чемпионата России, записав на свой счет 14 забитых мячей и шесть голевых передач.