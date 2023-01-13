Карраскаль: «Хочу всего себя отдать для блага ЦСКА»

Колумбийский легионер московского ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что намерен приложить все силы для успешной игры за команду.

«Я приехал с самым лучшим отношением к делу, хочу продемонстрировать весь свой потенциал, всего себя отдать для блага ЦСКА. Я правда в хорошей форме и готов посвящать себя клубу», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне чемпионата России 24-летний полузащитник принял участие в 16 поединках, отметившись пятью забитым мячами (два – с пенальти) и двумя результативными передачами.

После 17 туров «армейцы» набрали 29 очков и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.