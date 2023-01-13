Корнаухов: «Ситуация с Промесом - это головная боль для Абаскаля в любом случае»

Нидерландский нападающий «Спартака» Куинси Промес заполучил проблемы с законом в своей стране, его ждут в суде 3 марта - прямо перед возобновлением чемпионата. Отправится ли Промес в Нидерланды, мы пока сказать не можем, но для наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля это уже становится головной болью, считает российский специалист Олег Корнаухов.

- В любом случае, это будет головная боль для Абаскаля. Промес — один из лидеров команды, - заявил российский специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что российский чемпионат возобновится 4 марта, «Спартаку» предстоит сыграть против «Урала».