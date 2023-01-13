Булыкин прокомментировал возможный переход Баринова в «Бешикташ»

В печати появились слухи о том, что Дмитрий Баринов может оказаться в турецком чемпионате, им заинтересовался один из грандов местного футбола - стамбульский «Бешикташ». Ситуацию прокомментировал тезка Баринова - бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России по футболу - Дмитрий Булыкин. Он считает, что Турция может стать для Баринова трамплином в более престижный чемпионат.

- В Турции можно сделать шаг к хорошему клубу в Европе, можно еще играть международные матчи, а это сейчас несомненный плюс. Почему не продлили с ним контракт? Может, есть нюансы, которые мы не знаем, надо у руководства спрашивать, - цитирует слова Булыкина Metaratings.ru.