Ганчаренко - о Fan ID: «Надо прислушаться к болельщикам и найти компромисс»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко высказал свое мнение относительно введения паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«Все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс. Закон уже принят, его будут соблюдать - но люди должны понимать, для чего это делается. Надо упростить эту ситуацию», - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

45-летний тренер возглавил екатеринбургский коллектив в августе прошлого года, подписав контракт до конца июня 2024 года.