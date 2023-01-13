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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко - о Fan ID: «Надо прислушаться к болельщикам и найти компромисс»

13 Января 2023 • 00:44 Комментировать

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко высказал свое мнение относительно введения паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«Все должны прислушаться к болельщикам, чтобы найти компромисс. Закон уже принят, его будут соблюдать - но люди должны понимать, для чего это делается. Надо упростить эту ситуацию», - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

45-летний тренер возглавил екатеринбургский коллектив в августе прошлого года, подписав контракт до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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