Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал потенциальный уход Николая Рассказова из стана «красно-белых».

«Я так понимаю, что Рассказов всё-таки перейдет в «Крылья Советов». Мне кажется, что это решение Абаскаля. Возможно, у него такая позиция по этому игроку. А Рассказов, однозначно, хотел бы остаться в «Спартаке». Понятно, что в «Крыльях» у него будет больше возможностей раскрыться, нежели в «Спартаке». Но все зависит от доверия тренера.

Мы видели, как молодые игроки прогрессируют под руководством Игоря Осинькина. Рассказов запросто может там заиграть новыми красками. Но для него «Спартак» был особенным. Понятно, что тут и задачи другие. Не знаю, почему всё-таки он уходит, скорее всего. Абаскаль ли не хочет видеть его в команде, контрактные вопросы не решили, может быть. Возможно, он сам принял такое решение после того, как восстановился Виктор Мозес. Может, Николай не хочет быть вторым номером», - сказал Деменко.