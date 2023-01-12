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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: Однажды хотелось бы увидеть воссоединение Миранчуков в европейском клубе

12 Января 2023 • 21:16 Комментировать
Торино
...
Специя
15.01 17:00

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука.

«У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это его немного повлияло на ход его карьеры. Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, талант и уровень мастерства Миранчука еще позволяет думать о переходе в европейский клуб, было бы великолепно, если бы Антон снова сыграл вместе со своим братом Алексеем за одну команду.  

В текущем сезоне Антон Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

Напомним, Алексей Миранчук выступает за «Торино», но права на него принадлежат «Аталанте».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Юрий Сёмин Алексей Миранчук Антон Миранчук
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