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Стала известна зарплата Рассказова в случае перехода в «Крылья Советов» эксклюзив

12 Января 2023 • 21:06 Комментировать

Появилась информация о заработной плате защитника Николая Рассказова в случае его перехода из «Спартака» в «Крылья Советов».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», если трансфер 25-летнего игрока в самарский клуб состоится, то защитник будет зарабатывать в два раза меньше, чем по нынешнему трудовому договору с московским «Спартаком».

В текущем сезоне Рассказов принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Николай Рассказов Трансферы футбола - зима 2023
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