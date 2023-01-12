Появилась информация о заработной плате защитника Николая Рассказова в случае его перехода из «Спартака» в «Крылья Советов».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», если трансфер 25-летнего игрока в самарский клуб состоится, то защитник будет зарабатывать в два раза меньше, чем по нынешнему трудовому договору с московским «Спартаком».

В текущем сезоне Рассказов принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 600 тысяч евро.