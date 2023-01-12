Орещук заявил, что если бы Дзюба не гнался за деньгами, то давно нашёл бы новый клуб

Футбольный менеджер Роман Орещук прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в один из клубов РПЛ.

«Вариант с переходом Артёма в «Локомотив» кажется сомнительным. Они взяли Глушенкова, зачем им еще один нападающий. А вот «Торпедо» или «Пари НН» он бы подошел», — приводит слова Орещука Metaratings.

Функционер отметил, что Дзюба давно мог найти себе команду, но он установил некую планку в финансовом плане, которую не хочет снижать.

Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре прошлого года, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.