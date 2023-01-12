В «Динамо» прокомментировали итоги первой части сезона

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о первой части сезона в РПЛ.

Пивоваров заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что сначала у команды был трудный период из-за решения ФИФА о приостановке контрактов легионеров, но постепенно состав укомплектовался. Несмотря на все проблемы, к зимней паузе «Динамо» подошло в хорошей форме, команда будет дальше развиваться, добавил функционер.

Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров. Напомним, возобновление чемпионата произойдет в начале марта.