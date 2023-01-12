​Баринов действительно интересен «Бешикташу» - агент подтвердил

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов действительно входит в сферу интересов «Бешикташа». Информацию подтвердил агент Павел Банатин, который работает с футболистом.

«Бешикташ» заинтересован в переходе Димы. Причём как на условиях аренды с правом выкупа, так и на условиях полноценного трансфера», - высказался Банатин, чьи слова приводит sport24.

За комментариями о ходе переговорного процесса агент Дмитрия Баринова предложил обращаться в «Локомотив».

Дмитрию Баринову 26 лет, он капитан «Локомотива». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 9 миллионов евро.

После первой части чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице.