Кавазашвили назвал футболиста, который станет лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом 2022 года. Ранее ФИФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока года.

«Только два человека заслуживают награду — Месси и Мбаппе. Остальных добавили для состава, чтобы было из кого выбирать, чтобы никого не обидеть. У нашего уважаемого Месси есть все награды, поэтому приз отдадут Мбаппе», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Месси выиграл чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре. В финале турнира сборная Аргентины одолела Францию, за которую выступает 24-летний Мбаппе.