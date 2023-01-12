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Кавазашвили назвал футболиста, который станет лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА

12 Января 2023 • 20:09 Комментировать (1)

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом 2022 года. Ранее ФИФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока года.

«Только два человека заслуживают награду — Месси и Мбаппе. Остальных добавили для состава, чтобы было из кого выбирать, чтобы никого не обидеть. У нашего уважаемого Месси есть все награды, поэтому приз отдадут Мбаппе», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Месси выиграл чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре. В финале турнира сборная Аргентины одолела Францию, за которую выступает 24-летний Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Анзор Кавазашвили Килиан Мбаппе
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Alex1972
12 Января 2023 в 20:21
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