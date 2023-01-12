Спортивный директор «Локомотива»: «Мы рассчитываем на Изидора и Керка»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном уходе нападающих Вильсона Изидора и Джирано Керка.

«Мы рассчитываем на Изидора и Керка во второй части сезона. У них действующие контракты с нашей командой. В «Локомотив» никаких предложений об их трансфере или аренде не поступало», — приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что футболисты могут покинуть стан «железнодорожников».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров.

Первый официальный матч в 2023 году подопечные Михаила Галактионова проведут на своем поле 22 февраля, соперником «Локомотива» станет «Спартак».