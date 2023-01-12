Каряка прокомментировал потенциальный переход Рассказова в «Крылья Советов»

В прошлом игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал информацию о возможном трансфере Николая Рассказова из московского «Спартака» в самарскую команду.

«Рассказов хороший футболист, он не помешает «Крыльям». Сложно сказать, реально ли «красно-белые» настойчиво хотят избавиться от Николая и отдать его самарцам. Не знаю, что у них происходит внутри», – передает речь Каряки Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что наставник «Крыльев» Игорь Осинькин лично заинтересован в переходе 18-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Рассказов в общей сложности сыграл 17 минут в рамках Российской Премьер-лиги, не сумев отличиться результативными действиями.