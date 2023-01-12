Широков считает, что его не позовут работать в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков ответил на вопрос, когда он вернётся в футбол в качестве функционера. После завершения карьеры футболиста он занимал должность спортивного директора в «Химках» и «Динамо».

«В большой футбол за маленькие деньги? Не знаю. Я и не уходил никуда (смеется). Если позовут помощников тренера? Не пойду, отсутствует лицензия, но учиться никогда не поздно», — цитирует Широкова «Матч ТВ».

По словам экс-игрока, «Спартак» его точно не позовет работать, а так он готов рассмотреть предложения из любой лиги, главное, чтобы стояли интересные задачи.

Напомним, Широков защищал цвета «красно-белых» с 2014 по 2016 год.