Мостовой — о переходе Пиняева в «Локомотив»: «Он правильно сделал, что ушел»

Экс-игрок испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что может ждать молодого таланта российского футбола Сергея Пиняева в «Локомотиве», в который он недавно перешел из самарских «Крыльев Советов».

«Пиняев правильно сделал, что ушел. Есть вероятность, что Сергей сядет на замену у «железнодорожников» из-за конкуренции с легионерами. Но говорят, что иностранцы из «Локомотива» хотят уйти, и тогда он будет играть», — передает мнение Мостового Metaratings.ru.

За 11 матчей сезона 2022/2023 в рамках Российской Премьер-лиги за команду из Самары 18-летний россиянин забил 3 гола и записал на свой счет 1 результативную передачу.