Известный российский тренер Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Спартака» Куинси Промес пропустит первый сбор с командой.

«На самом деле всё важно и ничего нельзя недооценивать. Мелочей в подготовке профессиональной команды и профессиональных футболистов нет. Всё играет свою роль. В отдельных случаях это можно компенсировать. Например, Промес. Он получает индивидуальную программу и работает со вторым составом, у этой программы главный акцент связан с подготовкой функционала игрока. Здесь и физическая подготовка, и индивидуальное мастерство. Какие-то взаимодействия командные с молодёжкой ему не нужны, но продолжать тренировать мастерство нужно всё время вне зависимости от того, какой он мастер», — сказал Гаджиев.

«Спартак» вышел из отпуска в четверг, 12 января. Команда на сборы отправится в ОАЭ. Форвард команды Куинси Промес не будет тренироваться с основной командой в Эмиратах, он будет готовиться с молодёжным составом «красно-белых».