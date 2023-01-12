​Карраскаль поблагодарил ЦСКА

Хорхе Карраскаль приступил к тренировкам с ЦСКА на первом зимнем сборе в ОАЭ. Колумбийский атакующий хавбек из-за семейных обстоятельств присоединился к «армейцам» позже – сбор стартовал ещё 7 января. Сам Карраскаль дал комментарий на этот счёт.

«Хотел бы поблагодарить клуб за то, что протянули руку помощи в сложный для меня момент. В семье произошла неприятная ситуация. Очень приятно, что клуб проявляет внимание и заботится о каждом игроке в отдельности», - высказался Карраскаль, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В ЦСКА Хорхе Карраскаль оказался в феврале прошлого года. С тех пор колумбиец провёл за московскую команду 31 официальный матч и забил 6 голов.

Напомним, что ЦСКА после первой части сезона Российской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице.