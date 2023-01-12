Пономарёв: «Карраскаль собрался свалить в другую страну, в ЦСКА он будет валять дурака»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своим мнением о потенциальном уходе из клуба полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. Он собрался свалить в другую страну, потому что там зарплата большая. В Бразилии тоже можно дурака валять, там не такой серьезный спрос, как в Европе. Не совсем правильно оставлять колумбийца в ЦСКА. Если захотел, то надо отпускать. Иначе ЦСКА с ним замучается», — передает речь Пономарёва «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о желании игрока перейти в бразильский клуб «Фламенго».

В 16 поединках нынешнего сезона Российской Премьер-лиги Карраскаль забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.