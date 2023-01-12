Баринов может перейти в «Бешикташ»

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в покупке полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Как сообщает «РБ Спорт», «Бешикташ» планирует отправить в клуб официальное сообщение о потенциальной покупке игрока в течении нескольких следующих дней.

Напомним, что контракт россиянина с «железнодорожниками» завершится летом 2024 года.

26-летний российский полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.

Отметим, что известный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.